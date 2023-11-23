неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1717
Сын: Савва Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1724
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Федор Иванович (1724 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. В 1750 году определен во священника к церкви того же села. Жена его Анисья... Показать все
Смерть
Неизвестно