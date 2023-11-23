неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1717

Сын: Савва Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1724

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Федор Иванович (1724 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. В 1750 году определен во священника к церкви того же села. Жена его Анисья... Показать все
Смерть
Неизвестно

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