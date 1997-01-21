Лапердин Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапердин Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1953

Дата смерти

21.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.1986

Сын: Лапердин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1989

Сын: Лапердин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.01.1997
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