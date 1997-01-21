Лапердин Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1953
Дата смерти21.01.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1986
Сын: Лапердин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1989
Сын: Лапердин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.01.1997