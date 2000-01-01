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(Гаврилова) Ирина
(Гаврилова) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1802
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Гаврилова (Панфилова) Дарья Ермилова
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЩ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать:
Гаврилова Дарья Ермилова
Смерть
Неизвестно
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