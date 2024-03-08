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Алферова Мальвина Геннадьевна
Алферова Мальвина Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.?
Пол
Женский
Отец
Замятин Геннадий
Мать
Замятина Надежда Ивановна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.?
Отец:
Замятин Геннадий
Мать:
Замятина Надежда Ивановна
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