Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.04.1950
Сын: Щепалов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Щепалов Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щепалов Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щепалов Васильевич
Смерть
Неизвестно