Мартынов Юрий Фёдорович
Место рожденияБелебей
Дата рождения30.03.1935
Дата смерти19.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-энергетик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова (Гусева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова (Гусева) Нина Ивановна
Смерть
19.07.2016
Причина смерти: инфаркт