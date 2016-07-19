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Мартынов Юрий Фёдорович

Место рождения

Белебей

Дата рождения

30.03.1935

Дата смерти

19.07.2016

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1935

Отец: Мартынов Фёдор Иванович

Мать: Циммергакл (Zimmerhaklova) Мария Алойсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова (Гусева) Нина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-энергетик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова (Гусева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова (Гусева) Нина Ивановна

Смерть
19.07.2016
Причина смерти: инфаркт

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