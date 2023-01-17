Шапилов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1899
Дочь: Морозова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Шапилова Марья Алексеевна
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно