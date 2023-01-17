Шапилов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапилов Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1899

Дочь: Морозова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Шапилова Марья Алексеевна

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапилова Марья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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