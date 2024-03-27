Корнеенкова (Ермоленкова) Ксения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеенкова (Ермоленкова) Ксения Ильинична

Место рождения

д.Бобылева, Елисеевский район, Смоленская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бобылева, Елисеевский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
20.08.1932

Дочь: Пилагова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Корнеенков Никифор

Смерть
Неизвестно
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