Корнеенкова (Ермоленкова) Ксения Ильинична
Место рожденияд.Бобылева, Елисеевский район, Смоленская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Бобылева, Елисеевский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
20.08.1932
Дочь: Пилагова Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Корнеенков Никифор
Смерть
Неизвестно