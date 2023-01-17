Инякина Афимья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Инякин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Инякин Иван Михайлович
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно