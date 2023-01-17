Инякина Афимья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Афимья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Инякин Николай Иванович

Отец ребёнка: Инякин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Инякин Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Инякин Иван Михайлович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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