Преснов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
10.02.1895
Мать ребёнка: Преснова Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
После 1897
Сын: Преснов Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Преснова Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Преснова Вера Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно