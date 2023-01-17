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Преснов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Преснов Иван Ипатиевич

Мать: Преснова Матрона Венедиктовна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1895

Сын: Преснов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Преснова Вера Дмитриевна

Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
После 1897

Сын: Преснов Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Преснова Вера Дмитриевна

Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснова Вера Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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