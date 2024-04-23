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Приемыш Филимон Яковлев

Место рождения

Новоникольское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Иосиф Илимов

Мать: не указана

Новоникольское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Татьяна Филимонова

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Сергей Филимонов

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Герасим Филимонов

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно

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