Приемыш Филимон Яковлев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Иосиф Илимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Татьяна Филимонова
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сергей Филимонов
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Герасим Филимонов
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно