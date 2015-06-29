Любанова (Маклакова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любанова (Маклакова) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1952

Дата смерти

29.06.2015

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1952

Отец: Маклаков Иван Васильвич

Мать: Маклакова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.06.2015
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