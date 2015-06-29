Любанова (Маклакова) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1952
Дата смерти29.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1952
Отец: Маклаков Иван Васильвич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.2015