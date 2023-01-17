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Астафьев Николай Фёдорович

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Место рождения

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

18.06.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1834

Отец: Остафьев Фёдор Григорьевич

Мать: Остафьева Елизавета Ивановна

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Крещение
20.06.1834
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.01.1861

Дочь: Кобанова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Астафьева Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина Софья Николаевна

Мать ребёнка: Астафьева Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левашова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Астафьева Елизавета Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Елизавета Фёдоровна

Похороны
Неизвестно
Костромская область, Россия
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