Астафьев Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения18.06.1834
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1834
Крещение
20.06.1834
Рождение ребёнка
12.01.1861
Дочь: Кобанова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Астафьева Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина Софья Николаевна
Мать ребёнка: Астафьева Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левашова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Астафьева Елизавета Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Костромская область, Россия