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Климук Никифор Венедиктович

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Место рождения

хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1903 ст.

Отец: Климук Венедикт известно

Мать: не указана

хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.10.1923

Сын: Климук Арсений Никифорович

Мать ребёнка: Климук Параскева Парфеньевна

хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
24.01.1926

Дочь: Климук Нина Венедиктовна

Мать ребёнка: Климук Параскева Парфеньевна

хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденная
Бракосочетание
13.02.1927

Жена: Климук Параскева Парфеньевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно
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