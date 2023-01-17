Климук Никифор Венедиктович
Место рожденияхутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1903 ст.
Отец: Климук Венедикт известно
Мать: не указана
хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.10.1923
Сын: Климук Арсений Никифорович
Мать ребёнка: Климук Параскева Парфеньевна
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
24.01.1926
Дочь: Климук Нина Венедиктовна
Мать ребёнка: Климук Параскева Парфеньевна
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденная
Бракосочетание
13.02.1927
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно