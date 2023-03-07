Глызин Иван Епимахов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Глызин Епимах Никитин
Рождение ребёнка
1805
Сын: Глызин Иван Иванов
Мать ребёнка: Глызина Милания Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1809 ст.
Сын: Глызин Самсон Иванов
Мать ребёнка: Глызина Милания Иванова
Рождение ребёнка
12.03.1811 ст.
Дочь: Дария Ивановна
Мать ребёнка: Глызина Милания Иванова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Глызина Милания Иванова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Епистимия Ивановна
Мать ребёнка: Глызина Милания Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глызина Милания Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1845