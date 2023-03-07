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Глызин Иван Епимахов

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Место рождения

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Глызин Епимах Никитин

Мать: Глызина Варвара Терентьева

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Глызин Иван Иванов

Мать ребёнка: Глызина Милания Иванова

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.06.1809 ст.

Сын: Глызин Самсон Иванов

Мать ребёнка: Глызина Милания Иванова

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.03.1811 ст.

Дочь: Дария Ивановна

Мать ребёнка: Глызина Милания Иванова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Глызина Милания Иванова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Епистимия Ивановна

Мать ребёнка: Глызина Милания Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глызина Милания Иванова

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1845
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