Березиков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1979
Дочь: Березикова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Березикова (Сиротина) Ирина Александровна
Рождение ребёнка
06.11.1980
Сын: Березиков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Березикова (Сиротина) Ирина Александровна