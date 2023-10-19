Николаев Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Николай Констнтинович

Мать: Николаева Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
23.04.1914

Дочь: Цветкова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Николаева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
15.10.1918

Сын: Николаев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Николаева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
13.07.1928

Сын: Николаев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Николаева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Константин Васильевич

Мать ребёнка: Николаева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Николаева Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Мария Яковлевна

Смерть
1946
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