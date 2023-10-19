Николаев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1914
Дочь: Цветкова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Николаева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.10.1918
Сын: Николаев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Николаева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
13.07.1928
Сын: Николаев Борис Васильевич
Мать ребёнка: Николаева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Константин Васильевич
Мать ребёнка: Николаева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Николаева Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946