Ракова Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Раков Николай Клементьевич
Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ракова Анна Клементьевна
Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Раков Георгий Клементьевич
Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ракова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Раков Василий Климентьевич
Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Раков Михаил Климентьевич
Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Раков Прокопий Климентьевич
Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933