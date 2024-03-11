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Ракова Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Раков Иван Клементьевич

Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Раков Николай Клементьевич

Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ракова Анна Клементьевна

Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Раков Георгий Клементьевич

Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ракова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Раков Василий Климентьевич

Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Раков Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Раков Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Раков Прокопий Климентьевич

Отец ребёнка: Раков Клементий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раков Клементий Васильевич

Смерть
1933
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