Голубев Константин Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубев Константин Евгеньевич

Голубев Константин Евгеньевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
07.07.1893 ст.

Жена: Голубева Евгения Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сретенская церковь. Поручители: Коллежский Асессор Павел Александрович Голубев, священник Космо-Дамиановской церкви Вологодского Иоанн Федоров Голубев; диакон Вологодского Всеградского собора Николай ... Показать все
Работа или профессия
1893
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Канцелярский служитель Вологодской Консисторской? палаты.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close