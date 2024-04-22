Голубев Константин Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
07.07.1893 ст.
Сретенская церковь. Поручители: Коллежский Асессор Павел Александрович Голубев, священник Космо-Дамиановской церкви Вологодского Иоанн Федоров Голубев; диакон Вологодского Всеградского собора Николай ... Показать все
Работа или профессия
1893
Канцелярский служитель Вологодской Консисторской? палаты.
Смерть
Неизвестно