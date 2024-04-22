Шунин Виктор Семёнович
Место рождения
Дата рождения20.03.1920
Дата смерти12.03.1921
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920
Отец: Шунин Семен Дмитриевич
Мать: Шунина Мария Ивановна
Заявление о рождении сделано Марией Федоровой. Род занятий отца на момент рождения - красноармеец. Быковский Волсовет
Смерть
12.03.1921
Жилино-1, Люберцы, Московская область
Смерть от воспаления легких. Место погребения ? Быковский Волсовет.