Шунин Виктор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунин Виктор Семёнович

Место рождения

Михнево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.03.1920

Дата смерти

12.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920

Отец: Шунин Семен Дмитриевич

Мать: Шунина Мария Ивановна

Михнево, Раменский муниципальный район, Московская область
Заявление о рождении сделано Марией Федоровой. Род занятий отца на момент рождения - красноармеец. Быковский Волсовет
Смерть
12.03.1921
Жилино-1, Люберцы, Московская область
Смерть от воспаления легких. Место погребения ? Быковский Волсовет.
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