Сайын Томур Сугдерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.2001
Дочь: Сайын Идегел Томуровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2002
Дочь: Сайын Юлдуз Томуровна
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Рождение ребёнка
23.11.2007
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.2009
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Рождение ребёнка
01.07.2016
Дочь: Сайын Тунгалаг Томур кызы
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности