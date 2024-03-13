Сайын Томур Сугдерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайын Томур Сугдерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.2001

Дочь: Сайын Идегел Томуровна

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Рождение ребёнка
25.08.2002

Дочь: Сайын Юлдуз Томуровна

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Рождение ребёнка
23.11.2007

Сын: Сайын Шоваа Томурович

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Рождение ребёнка
11.03.2009

Сын: Сайын Айдаш Томурович

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Рождение ребёнка
01.07.2016

Дочь: Сайын Тунгалаг Томур кызы

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Бракосочетание
Неизвестно

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