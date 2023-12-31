Домашев Тумашев Емельян (Эмилиан) Григорьевич
Место рожденияЦурухайтуевкая крепость
Дата рождения07.01.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1823 ст.
Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Григория Тумашева сын Эмилиан. Восприемник: казачий сын Лев Мунгалов. Осн.: ф. 282. оп. 1. д. 143, л. 13
Поручитель
11.01.1890 ст.
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
У Наума Прокопьевича Домашева
Смерть
Неизвестно