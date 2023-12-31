Домашев Тумашев Емельян (Эмилиан) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашев Тумашев Емельян (Эмилиан) Григорьевич

Место рождения

Цурухайтуевкая крепость

Дата рождения

07.01.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1823 ст.

Отец: Домашев Тумашев Григорий Егорович

Мать: Домашева Тумашева Ефимия Емельяновна

Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Григория Тумашева сын Эмилиан. Восприемник: казачий сын Лев Мунгалов. Осн.: ф. 282. оп. 1. д. 143, л. 13
Поручитель
11.01.1890 ст.
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
У Наума Прокопьевича Домашева
Смерть
Неизвестно
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