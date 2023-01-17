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Подкорытов Илья Васильевич
Подкорытов Илья Васильевич
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Место рождения
Сысерть
, Сысертский, Свердловская область
Дата рождения
1842
Дата смерти
1855
Пол
Мужской
Отец
Подкорытов Василий Егорович
1798 г.р.
Мать
Подкорытова Анна Петровна
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЕ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Подкорытов Василий Егорович
Мать:
Подкорытова Анна Петровна
Сысерть
, Сысертский, Свердловская область
Смерть
1855
Сысерть
, Сысертский, Свердловская область
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