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Подкорытов Илья Васильевич

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Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Подкорытов Василий Егорович

Мать: Подкорытова Анна Петровна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
1855
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
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