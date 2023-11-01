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Письменский Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1927

Отец: Письменский Андрей Романович

Мать: Письменская Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Письменский Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1956

Сын: Письменский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Антонова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно

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