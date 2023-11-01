Письменский Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1927
Отец: Письменский Андрей Романович
Мать: Письменская Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Письменский Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1956
Сын: Письменский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Антонова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно