Гусева Матрона Павлова 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Матрона Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Ефим Николаев

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Гусева) Анна Ефимова

Отец ребёнка: Гусев Ефим Николаев

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гусев Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Гусев Ефим Николаев

Смерть
Неизвестно

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