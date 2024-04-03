Гусева Матрона Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Ефим Николаев
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Гусева) Анна Ефимова
Отец ребёнка: Гусев Ефим Николаев
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Гусев Ефим Николаев
Смерть
Неизвестно