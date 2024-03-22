Таланкина (Петухова) Светлана Витальевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1976
Бракосочетание
01.12.1995
Излучинск, Нижневартовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
27.01.1997
Отец ребёнка: Таланкин Павел Геннадиевич
Рождение ребёнка
08.04.2000
Дочь: Таланкина Анна Павловна
Отец ребёнка: Таланкин Павел Геннадиевич
Рождение ребёнка
20.07.2001
Дочь: Таланкина Евгения Павловна
Отец ребёнка: Таланкин Павел Геннадиевич
Рождение ребёнка
11.12.2004
Отец ребёнка: Таланкин Павел Геннадиевич