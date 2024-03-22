Таланкина (Петухова) Светлана Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланкина (Петухова) Светлана Витальевна

Место рождения

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

21.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1976

Отец: Петухов Виталий Апполинарьевич

Мать: Петухова Валентина Николаевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
01.12.1995

Муж: Таланкин Павел Геннадиевич

Излучинск, Нижневартовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
27.01.1997

Сын: Таланкин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Таланкин Павел Геннадиевич

Рождение ребёнка
08.04.2000

Дочь: Таланкина Анна Павловна

Отец ребёнка: Таланкин Павел Геннадиевич

Рождение ребёнка
20.07.2001

Дочь: Таланкина Евгения Павловна

Отец ребёнка: Таланкин Павел Геннадиевич

Рождение ребёнка
11.12.2004

Сын: Таланкин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Таланкин Павел Геннадиевич

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