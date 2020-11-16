Ермолаева (Беделева) Анастасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения08.05.1924
Дата смерти16.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1924
Отец: Беделев Тимофей
Мать: Беделева Матрена
Рождение ребёнка
09.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Евгений Акимович
Рождение ребёнка
09.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Евгений Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.2020
Лопатино, Волжский муниципальный район, Самарская область