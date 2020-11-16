Ермолаева (Беделева) Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Беделева) Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.05.1924

Дата смерти

16.11.2020

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1924

Отец: Беделев Тимофей

Мать: Беделева Матрена

Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Евгений Акимович

Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Евгений Акимович

Папузы, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Евгений Акимович

Смерть
16.11.2020
Лопатино, Волжский муниципальный район, Самарская область
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