Евдокия Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфний Андреев
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Парфний Андреев
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Илья Парфиниев
Отец ребёнка: Парфний Андреев
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Павел Парфиниев
Отец ребёнка: Парфний Андреев
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Павел Парфиниев
Отец ребёнка: Парфний Андреев
Смерть
Неизвестно