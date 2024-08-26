Евдокия Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1838 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфний Андреев

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Кочетков Ермил Парфиниев

Отец ребёнка: Парфний Андреев

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Илья Парфиниев

Отец ребёнка: Парфний Андреев

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Павел Парфиниев

Отец ребёнка: Парфний Андреев

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Павел Парфиниев

Отец ребёнка: Парфний Андреев

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Смерть
Неизвестно

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