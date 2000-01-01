Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Александров

Россия, Московская губерния, Серпуховский уезд, Александрова слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Александров

Смерть
Неизвестно
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