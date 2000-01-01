Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Александров
Россия, Московская губерния, Серпуховский уезд, Александрова слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Александров
Смерть
Неизвестно