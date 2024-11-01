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Сорокин Давыд

Место рождения

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

02.03.1900

Дата смерти

10.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1900

Отец: Сорокин Сергей

Мать: Сорокина (Васильева) Анна

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
18.02.1925

Жена: Сорокина (Чернова) Анисия

Рождение ребёнка
10.11.1925

Дочь: Киселева (Сорокина) Елизавета

Мать ребёнка: Сорокина (Чернова) Анисия

Рождение ребёнка
03.12.1927

Дочь: (Сорокина) Зоя

Мать ребёнка: Сорокина (Чернова) Анисия

Рождение ребёнка
16.04.1930

Сын: Сорокин Иван

Мать ребёнка: Сорокина (Чернова) Анисия

Рождение ребёнка
10.05.1935

Сын: Сорокин Илья

Мать ребёнка: Сорокина (Чернова) Анисия

Рождение ребёнка
18.09.1938

Сын: Сорокин Гордей

Мать ребёнка: Сорокина (Чернова) Анисия

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
10.11.1966
Похороны
Неизвестно

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