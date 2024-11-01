Сорокин Давыд
Место рождения
Дата рождения02.03.1900
Дата смерти10.11.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1900
Отец: Сорокин Сергей
Бракосочетание
18.02.1925
Рождение ребёнка
10.11.1925
Дочь: Киселева (Сорокина) Елизавета
Мать ребёнка: Сорокина (Чернова) Анисия
Рождение ребёнка
03.12.1927
Дочь: (Сорокина) Зоя
Мать ребёнка: Сорокина (Чернова) Анисия
Рождение ребёнка
16.04.1930
Сын: Сорокин Иван
Мать ребёнка: Сорокина (Чернова) Анисия
Рождение ребёнка
10.05.1935
Сын: Сорокин Илья
Мать ребёнка: Сорокина (Чернова) Анисия
Рождение ребёнка
18.09.1938
Сын: Сорокин Гордей
Мать ребёнка: Сорокина (Чернова) Анисия
Смерть
10.11.1966
Похороны
Неизвестно