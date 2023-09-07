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Кузнецов Абрам Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1905

Дата смерти

?.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1905

Отец: Кузнецов Лев

Мать: Кузнецова Циля

Рождение ребёнка
21.12.1954

Дочь: Румянцева Тина Абрамовна

Мать ребёнка: Добрусина Нина Евсеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1965

Жена: Щеглова Зисля Нахмановна

Смерть
?.11.1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь, сахарный диабет
Похороны
1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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