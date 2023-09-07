Кузнецов Абрам Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1905
Дата смерти?.11.1980
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1905
Отец: Кузнецов Лев
Мать: Кузнецова Циля
Рождение ребёнка
21.12.1954
Дочь: Румянцева Тина Абрамовна
Мать ребёнка: Добрусина Нина Евсеевна
Бракосочетание
Около 1965
Жена: Щеглова Зисля Нахмановна
Смерть
?.11.1980
Причина смерти: Болезнь, сахарный диабет
Похороны
1980