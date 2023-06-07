Дик Герман Петрович
Место рождения
Дата рождения01.07.1919
Дата смерти20.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Отбывание наказания
С 1943 по 1953
Вероятно, принимал участие в т.н. "Стройке 501", строительстве арктической железной дороги от Надыма до Салехарда (одна из строек ГУЛАГа)
Арест
02.01.1943
https://bessmertnybarak.ru/books/person/805287/ Родился в 1919 г. в с. Ольгино Лозовского р-на Павлодарской обл. Житель д. Корнеевка Москаленского р-на Омской обл. Немец, грамотный, не работал. А... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1954
Мать ребёнка: Иванова (Ахминеева) Анна Михайловна
Смерть
20.09.1972
Реабилитация осужденного
17.11.1992