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Дик Герман Петрович

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Место рождения

Ольгино, Успенский район, Павлодарская область

Дата рождения

01.07.1919

Дата смерти

20.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1919

Отец: Дик (Dyck) Пётр (Peter) Иванович

Мать: Дик (Роцлав) Агафия (Агата) Адамовна

Ольгино, Успенский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Ахминеева) Анна Михайловна

Отбывание наказания
С 1943 по 1953
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Вероятно, принимал участие в т.н. "Стройке 501", строительстве арктической железной дороги от Надыма до Салехарда (одна из строек ГУЛАГа)
Арест
02.01.1943
https://bessmertnybarak.ru/books/person/805287/ Родился в 1919 г. в с. Ольгино Лозовского р-на Павлодарской обл. Житель д. Корнеевка Москаленского р-на Омской обл. Немец, грамотный, не работал. А... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1954

Сын: Дик Леонид Германович

Мать ребёнка: Иванова (Ахминеева) Анна Михайловна

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
20.09.1972
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Реабилитация осужденного
17.11.1992

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