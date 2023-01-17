Нобель-Олейникова Марта Людвиговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нобель-Олейникова Марта Людвиговна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.10.1881

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1939
Ландышевка, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1939 по 1973
г. Стокгольм, Швеция
Смерть
1973
г. Стокгольм, Швеция
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