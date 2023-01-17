Нобель-Олейникова Марта Людвиговна
Место рождения
Дата рождения21.10.1881
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1939
Ландышевка, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1939 по 1973
г. Стокгольм, Швеция
Смерть
1973
г. Стокгольм, Швеция