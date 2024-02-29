Худолеева Соломонида Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худолеева Соломонида Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1926

Дочь: Худолеева Нинна Алесандровна

Отец ребёнка: Худолеев Александр Абрамович

Рождение ребёнка
07.07.1938

Сын: Худалеев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Худолеев Александр Абрамович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худолеев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Худолеев Александр Абрамович

Смерть
04.03.1951
Поселок Ухтомского (Москва)
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