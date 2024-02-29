Худолеева Соломонида Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.03.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1926
Дочь: Худолеева Нинна Алесандровна
Отец ребёнка: Худолеев Александр Абрамович
Рождение ребёнка
07.07.1938
Сын: Худалеев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Худолеев Александр Абрамович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худолеев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Худолеев Александр Абрамович
Смерть
04.03.1951
Поселок Ухтомского (Москва)