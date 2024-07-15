Семерикова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиМежду 1838 и 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832
Сын: Семериков Степан Иванович
Отец ребёнка: Семериков Иван Макарович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Семерикова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Семериков Иван Макарович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Семериков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Семериков Иван Макарович
Смерть
Между 1838 и 1851