Семерикова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерикова Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Между 1838 и 1851

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Иван Макарович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Семериков Степан Иванович

Отец ребёнка: Семериков Иван Макарович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Семерикова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Семериков Иван Макарович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Семериков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Семериков Иван Макарович

Смерть
Между 1838 и 1851

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