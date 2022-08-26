Аулов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аулов Владимир Иванович

Место рождения

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край

Дата рождения

27.08.1950

Дата смерти

26.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аулова Александра Сергеевна

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аулова Надежда Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аулова Нина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аулов Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.08.2022
Город Краматорск Донецкая область Украина
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