Аулов Владимир Иванович
Место рожденияСело Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Дата рождения27.08.1950
Дата смерти26.08.2022
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аулова Нина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аулов Александр Владимирович
Смерть
26.08.2022
Город Краматорск Донецкая область Украина