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Иванов Иван Парамонович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Иванов Парамон Михайлович

Мать: Иванова Евдокия

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иванов (рекрут С 1854) Николай Иванович

Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фокина Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иванов Егор Иванович

Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Иванов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ромашин Емельян Иванович

Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Варвара Нефедовна

Смерть
Неизвестно
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