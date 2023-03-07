Иванов Иван Парамонович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Иванов Парамон Михайлович
Мать: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иванов (рекрут С 1854) Николай Иванович
Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фокина Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иванов Егор Иванович
Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Иванова Варвара Нефедовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно