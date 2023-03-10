Краев Кондрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краев Афанасий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1632
Сын: Краев Ефрем
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1637
Сын: Краев Степан
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1639
Сын: Краев Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Краев Кононко
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Краев Василий
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния