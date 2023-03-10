Краев Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краев Кондрат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краев Афанасий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1632

Сын: Краев Ефрем

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1637

Сын: Краев Степан

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1639

Сын: Краев Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Краев Кононко

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Краев Василий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
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