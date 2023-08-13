Богатов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1927
Дата смерти06.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1927
Отец: Богатов Иван
Рождение ребёнка
23.09.?
Дочь: Богатова Елена (Алёна ? ) Николаевна
Мать ребёнка: Марина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Николаевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Богатов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Марина Николаевна
Смерть
06.10.1981