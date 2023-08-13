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Богатов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1927

Дата смерти

06.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1927

Отец: Богатов Иван

Мать: Шанцева Полина (Пелагея) Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.?

Дочь: Богатова Елена (Алёна ? ) Николаевна

Мать ребёнка: Марина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Николаевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Богатов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Марина Николаевна

Смерть
06.10.1981

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