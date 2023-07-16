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Бойко Гаврил Авксентьевич

Место рождения

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1921

Дата смерти

Около ?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Бойко Авксентий Иванович

Мать: Бойко Христина Ивановна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Феодора Ефимовна

Призыв на военную службу
19.10.1940
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Около ?.09.1942
Бойко Гаврил Арсентьевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, с. Каменка Дата и место призыва: Черепановский РВК, Новосибирская... Показать все

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