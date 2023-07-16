Бойко Гаврил Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиОколо ?.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Бойко Авксентий Иванович
Мать: Бойко Христина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Феодора Ефимовна
Призыв на военную службу
19.10.1940
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Около ?.09.1942
Бойко Гаврил Арсентьевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, с. Каменка Дата и место призыва: Черепановский РВК, Новосибирская... Показать все