Букреев Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1960
Дата смерти22.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букреева Ольга Анатольевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
22.02.2015