Букреев Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукреев Анатолий Николаевич

Букреев Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1960

Дата смерти

22.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букреева Ольга Анатольевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
22.02.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.