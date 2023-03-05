Соломахин Александр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 01.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соломахина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соломахина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломахин Александр Александрович
Мать ребёнка: Соломахина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломахина Мария
Смерть
19.01.1994