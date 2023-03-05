Соломахин Александр Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Александр Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломахин Захар Егорович

Мать: Соломахина Марфа Игнатьевна

Рождение ребёнка
После 01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломахина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломахина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломахин Александр Александрович

Мать ребёнка: Соломахина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломахина Мария

Смерть
19.01.1994
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