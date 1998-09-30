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Кожевникова Анастасия Михайловна
Кожевникова Анастасия Михайловна
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Место рождения
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
Дата рождения
30.09.1998
Пол
Женский
Отец
Кожевников Михаил Юрьевич
Мать
Кожевникова (Щербакова) Оксана Юрьевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1998
Отец:
Кожевников Михаил Юрьевич
Мать:
Кожевникова Оксана Юрьевна
Пенза
, город Пенза, Пензенская область
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