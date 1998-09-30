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Кожевникова Анастасия Михайловна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

30.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1998

Отец: Кожевников Михаил Юрьевич

Мать: Кожевникова Оксана Юрьевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
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