Мозгунов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозгунов Гавриил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озерова Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мозгунова Вера Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозгунов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мозгунова Елена Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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