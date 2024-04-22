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Кокорин Андрей Тимофеев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кокорин Тимофей Прокопьев

Мать: Кокорина Елена Феоктистова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кокорина Александра Андреева

Мать ребёнка: Кокорина Василиса Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1857

Жена: Кокорина Василиса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Лукерья Филипова

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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