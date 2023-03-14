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Посаженников Григорий Фомичев

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Место рождения

с.Зашижемье

Дата рождения

1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Посаженников Фома

Мать: не указана

с.Зашижемье
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Торопова Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Посаженникова Марфа Козьмина

с.Зашижемье
Рождение ребёнка
1703

Дочь: Овдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Посаженникова Марфа Козьмина

с.Зашижемье
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Посаженникова Марфа Козьмина

с.Зашижемье
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Посаженникова Марфа Козьмина

Смерть
После 1710
с.Зашижемье
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