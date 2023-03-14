Посаженников Григорий Фомичев
Место рожденияс.Зашижемье
Дата рождения1665
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Посаженников Фома
Мать: не указана
с.Зашижемье
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Торопова Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Посаженникова Марфа Козьмина
с.Зашижемье
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Овдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Посаженникова Марфа Козьмина
с.Зашижемье
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Посаженникова Марфа Козьмина
с.Зашижемье
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Посаженникова Марфа Козьмина
Смерть
После 1710
с.Зашижемье