Высотин Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотин Алексей Филиппович

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
На 1920 год - мещанин города Симферополь Таврической губернии.
Рождение ребёнка
15.06.1920

Дочь: Высотина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Высотина Гликерия Дмитриевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотина Гликерия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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