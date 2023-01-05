Миронов Семен Спиридонович
Место рожденияКиркей
Дата рождения29.01.1961
Дата смерти05.01.2023
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1961
Отец: Миронов Спиридон Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.04.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
05.01.2023