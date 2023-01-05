Миронов Семен Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Семен Спиридонович

Место рождения

Киркей

Дата рождения

29.01.1961

Дата смерти

05.01.2023

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1961

Отец: Миронов Спиридон Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
01.04.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Иваническое, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.04.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваническое, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
05.01.2023

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