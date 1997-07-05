Френкель (Афнер) Софья (Шифра) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Френкель (Афнер) Софья (Шифра)

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Место рождения

Броды, Львовская обл., Украина

Дата рождения

21.07.1902

Дата смерти

05.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1902

Отец: Афнер Иосиф

Мать: не указана

Броды, Львовская обл., Украина
Рождение ребёнка
08.01.1931

Дочь: Гогерман Татьяна

Отец ребёнка: Френкель Семен

Киев, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинчик Борис (Берка) Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Френкель Семен

Смерть
05.07.1997
Erushalaim. Israel
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