Френкель (Афнер) Софья (Шифра)
Место рожденияБроды, Львовская обл., Украина
Дата рождения21.07.1902
Дата смерти05.07.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1902
Отец: Афнер Иосиф
Мать: не указана
Броды, Львовская обл., Украина
Рождение ребёнка
08.01.1931
Дочь: Гогерман Татьяна
Отец ребёнка: Френкель Семен
Киев, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Френкель Семен
Смерть
05.07.1997
Erushalaim. Israel