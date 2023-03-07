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Шутова Ирина Филиппова

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Место рождения

дер. Козаковская, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Козаковская, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Шутов Яков Лукин

Отец ребёнка: Шутов Лука Терентьев

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шутов Алексей Лукин

Отец ребёнка: Шутов Лука Терентьев

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Ксения Лукина

Отец ребёнка: Шутов Лука Терентьев

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Акилина Лукина

Отец ребёнка: Шутов Лука Терентьев

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Шутов Герасим Лукин

Отец ребёнка: Шутов Лука Терентьев

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Лука Терентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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