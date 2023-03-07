Шутова Ирина Филиппова
Место рождениядер. Козаковская, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Козаковская, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Шутов Яков Лукин
Отец ребёнка: Шутов Лука Терентьев
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Шутов Алексей Лукин
Отец ребёнка: Шутов Лука Терентьев
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Ксения Лукина
Отец ребёнка: Шутов Лука Терентьев
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Акилина Лукина
Отец ребёнка: Шутов Лука Терентьев
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Шутов Герасим Лукин
Отец ребёнка: Шутов Лука Терентьев
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Лука Терентьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762